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Татар-информ

25 сентября 2019, 13:42

Экономика и финансы

Дефицит бюджета Татарстана на 2019 год снижен на 3,6 млрд рублей и составит 19,4 млрд рублей

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Экономика и финансы

Дефицит бюджета Татарстана на 2019 год снижен на 3,6 млрд рублей и составит 19,4 млрд рублей

Фото: Егор Никитин/архив

Доходная часть бюджета РТ увеличена на 12,9 млрд рублей.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Дефицит бюджета Татарстана на 2019 год уменьшится на 3,6 млрд рублей и составит 19,4 млрд рублей. Внесение изменений в закон «О бюджете РТ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поддержали сегодня депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

Как рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, предусматривается увеличение доходной части бюджета на 12,9 млрд рублей за счет дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов в размере 9,1 млрд рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме более 3,3 млрд рублей. «Расходы бюджета предлагается увеличить на 9,5 млрд рублей, – отметил он. – Бюджет сбалансирован. Дефицит бюджета полностью обеспечен средствами за счет остатка на начало года».

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин уточнил, что увеличены расходы по таким направлениям, как здравоохранение, культура, а также по выплатам в связи с рождением первого ребенка, государственной поддержке малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры учреждений образования.

«По нацпроектам вносятся небольшие коррективы. Общая сумма на текущий год составит 25,6 млрд рублей. Из которых 13,4 млрд рублей уже освоены на предусмотренные проекты», – отметил депутат.

Общий объем доходов бюджета РТ на 2019 год прогнозируется в сумме 275,9 млрд рублей, расходов – 295,3 млрд рублей, дефицит – 19,4 млрд рублей. 

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