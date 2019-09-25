(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе за антисанитарию и холод в помещениях на 20 суток прикрыли частный детсад, сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Антон Курчаков.

«Детское дошкольное учреждение допустило ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. У работников детского сада отсутствовали медицинские карточки. Также сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения на кухне, некоторые продукты хранились неправильно. Кроме того, температура в помещениях детского сада была ниже нормы», — рассказал Курчаков.

По его информации, детсад располагается в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома. Всего его посещают четверо детей.

В данный момент по решению суда деятельность учреждения приостановлена. У руководства есть 20 суток на то, чтобы устранить выявленные нарушения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.