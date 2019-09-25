Минтимер Шаймиев о послании Президента РТ Госсовету: «Надо принять за основу и приступить к работе»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» с мнением о ежегодном послании Президента РТ Рустама Минниханова Государственному Совету республики шестого созыва.

«Мне и самому в течение многих лет приходилось выступать с ежегодным посланием. Хочу сказать: год за годом послание становится более содержательным, выступление Президента с посланием — это очень ответственно: подведение итогов, каких успехи были достигнуты в течение года, какие можно заметить недостатки», — сказал Минтимер Шаймиев.

Он также обратил внимание, какие большие изменения в политике и экономике республики произошли за эти годы.

«В этом направлении повседневно многое делается. У Рустама Нургалиевича достаточно большой опыт. Очень содержательное послание. Надо принять за основу и приступить к работе», — резюмировал Государственный Советник РТ.

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