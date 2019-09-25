В новом генплане Казани заложено строительство 57 транспортных развязок

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Согласно новому Генплану, в Казани запланировано строительство 57 транспортных развязок. Об этом сообщил на пресс-конференции в исполкоме Казани заместитель главного архитектора Тимур Кадыров.

«На первую очередь реализации генплана предусмотрено строительство связки ул. Патриса Лумумбы с развязкой на проспекте Победы в районе ул. Аграрная», — рассказал Тимур Кадыров.

Планируется создание развязки на пересечении ул. Академика Губкина и проспекта Победы на Мамадышском тракте в районе ул. Рахлина, а также на Горьковском шоссе при пересечении улицы Залесная с Осиновской.

«Каждый день мы получаем сообщения от жителей [с просьбой] решить проблемы транспорта в этих узлах. Мы рассчитываем, что эти первостепенные мероприятия улучшат ситуацию», — отметил спикер.

Кроме того, планируется снять транспортную нагрузку на пересечении улиц Родины и Зорге, Копылова и Тэцевская, Вахитова и Крыловка.

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