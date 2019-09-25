Более 130 бойцов студотрядов РТ соревновались в спартакиаде, вокале, фотомарафоне на Закамском слете

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» в Национальном парке «Нижняя Кама» состоялся III Закамский слет студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие 130 ребят из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов и Тетюшей, сообщает пресс-служба Штаба студотрядов РТ.





Программа фестиваля включала три направления: вокал, хореография, оригинальный жанр. Победители и призеры в каждой номинации были награждены подарками.





Также в рамках слета прошла спартакиада. Ребята соревновались в волейболе, перетягивании каната и сдавали нормы ГТО. Участники, показавшие наиболее высокие результаты, также были отмечены грамотами.



Во время фестиваля участники работали в командах, разрабатывали и защищали проекты по различным направлениям, посещали мастер-классы и лекции. Развлекательная программа включала фотомарафон, курс командообразования, танцевальный баттл, ночной квест и многое другое.





Организаторами слѐта являются Штаб студенческих отрядов Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета совместно с местной молодежной общественной организацией «Полигон», ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», Елабужским институтом К(П)ФУ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

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