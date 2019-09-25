В Татарстане учредят новую госнаграду – медаль «100 лет образования ТАССР»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане будет учреждена новая государственная награда – медаль «100 лет образования ТАССР». Такое решение поддержали сегодня депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин напомнил, что в 2020 году исполняется 100 лет со дня образования ТАССР. «Медалью “100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики” предлагается награждать граждан, внесших существенный вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление ее социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, имеющих заслуги в профессиональной и общественной деятельности, способствующие повышению авторитета республики», – пояснил он.

По словам министра, законопроектом предусматриваются правила ношения новой госнаграды. В частности, на левой стороне груди, а при наличии у награжденных других орденов и медалей располагать ее после медали «Ана даны – Материнская слава».

На татарстанцев, награжденных этой медалью, после выхода на пенсию будут распространяться меры социальной поддержки, подчеркнул Рустем Загидуллин.

Депутаты приняли сразу в трех чтениях законопроект, касающийся внесения изменений в республиканский закон «О государственных наградах РТ».

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