Рустам Минниханов завершил ежегодное послание Госсовету РТ строками Габдуллы Тукая

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Президент Татарстана Рустам Минниханов завершил ежегодное послание к Государственному Совету РТ шестого созыва строками из стихотворения Габдуллы Тукая «Призыв к труду».

«Трудитесь, древо труда всегда принесет щедрые плоды», — процитировал он народного поэта.

«Конечно, впереди нам еще многое предстоит сделать. Мы все вместе, несомненно, все это осуществим», — сказал Рустам Минниханов.

«Масштабные задачи, которые мы перед собой ставим, требуют эффективных решений и преодоления трудностей», — отметил Президент Татарстана.

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