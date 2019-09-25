Госсовет Татарстана утвердил преобразование Минсвязи РТ в Министерство цифрового развития

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный Совет Татарстана на третьем заседании одобрил предложение Президента РТ Рустама Минниханова о преобразовании Министерства информатизации и связи Республики Татарстан в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

«Дальнейшее развитие экономики и социальной сферы зависит от эффективной работы системы государственного и муниципального управления, которые на современном этапе требуют изменений», – сказал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Он отметил, что преобразование министерства будет способствовать реализации стратегии РТ 2030 и национального проекта «Цифровая экономика».

Предложение было поддержано большинством депутатов Госсовета РТ, а министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин назвал главной задачей для реструктуризированного ведомства повышение качества жизни татарстанцев с помощью цифровых решений.

«Перед нами стоит задача сделать так, чтобы с помощью платформенных цифровых решений повышалось качество жизни татарстанцев. Эта задача очень серьезная и амбициозная, над которой будут работать весь коллектив министерства и вся отрасль», – сказал Хайруллин.

Напомним, что в структуру министерства входят Технопарк в сфере высоких технологий IТ-парк, Центр информационных технологий РТ, ГУ «Комплекс-52», Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи, АНО «Фонд развития города Иннополис».

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