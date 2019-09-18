Марат Зяббаров утвержден вице-премьером – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Марат Зяббаров назначен вице-премьером – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ. Его назначение единогласно поддержали сегодня депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

Кандидатуру для назначения Марата Зяббарова вице-премьером – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ представил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Работая на разных должностях, Марат Азатович показал себя эффективным руководителем, уделял значительное внимание развитию сельскохозяйственного производства. Уверен, что имеющийся опыт поможет ему добиваться хороших результатов в дальнейшей работе», – сказал глава Правительства РТ.

Марат Зяббаров отметил, что в должности главы Минсельхозпрода РТ будет уделять внимание экспорту татарстанской продукции. «Ведем работу с переработчиками, обсуждаем продвижение нашей продукции. Будем встречаться с инвесторами, заслушаем их планы», – добавил он.

Ранее, 18 сентября, Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Марата Зяббарова исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. А занимавший этот пост Марат Ахметов был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Государственного Совета РТ шестого созыва.

Марат Зяббаров в 2017 – 2019 годы был главой Буинского района республики.

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