Айрат Хайруллин: Президент поставил Минсвязи РТ задачу обеспечить качественное оказание госуслуг

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Цифровизация открывает большие возможности для развития экономической и социальной сферы. Кроме этого, цифровые платформы позволяют расширять получение гражданами госуслуг в электронном виде. Об этом сообщил министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин, комментируя ежегодное послание Президента РТ парламенту республики.

«Послание было очень динамичным, увидев те аспекты, которые требуют особого внимания, Президент их подчеркнул», — отметил Хайруллин.

По словам министра, среди наиболее значимых вопросов Рустам Минниханов обозначил празднование 100-летия ТАССР. «Это тот фундамент, на котором зиждется современная жизнь молодежи, все социально-экономические программы», — пояснил Хайруллин.

«Президент поставил перед нашим министерством задачу обеспечить качественное предоставление государственных услуг. Ожидания людей растут, цифровизация дает большие возможности как в экономической, так и в социальной сфере», — заключил министр.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во втором заседании Госсовета РТ нового созыва, огласив ежегодное послание парламенту о внутреннем и внешнем положении республики. Церемония состоялась на площадке Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. В мероприятии приняли участие члены Правительства Татарстана, руководители муниципальных образований республики, представители учреждений и предприятий РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин назвал главной задачей для реструктуризированного ведомства повышение качества жизни татарстанцев с помощью цифровых решений.

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