Андрей Кондратьев: Послание Президента РТ во многом будет формировать общероссийские тренды

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Послании татарстанскому парламенту Президент РТ Рустам Минниханов обозначил ориентиры и задачи, которые не только повлияют на жизнь татарстанцев, но и зададут тренды в России. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ, руководитель исполкома татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«Послание Президента Татарстана — это те ориентиры, по которым будет жить наша республика. А поскольку она является лидером в РФ, я думаю, что во многом будет формировать и общероссийские тренды», — сказал Кондратьев.

Руководитель исполкома «Единой России» отметил, что в своем послании Рустам Минниханов сделал ставку на развитие общественных пространств, работу с молодежью и решение вопросов доступности жилья.

«Я увидел подтверждение нашей партийной инициативы в части программы „Наш двор“, услышал важные моменты, связанные с воспитанием подрастающего поколения, образованием, строительством жилья и сохранением всех социальных программ», — подчеркнул руководитель исполкома «Единой России».

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