Айрат Хайруллин: Перед нами стоит задача повысить качество жизни с помощью цифровых решений

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин назвал главной задачей для реструктуризированного ведомства повышение качества жизни татарстанцев с помощью цифровых решений.

«Перед нами стоит задача сделать так, чтобы с помощью платформенных цифровых решений повышалось качество жизни татарстанцев. Эта задача очень серьезная и амбициозная, над которой будут работать весь коллектив министерства и вся отрасль», – сказал Хайруллин.

Он привел в пример систему электронного образования РТ, благодаря которой родители могут узнать об успеваемости ребенка, посмотреть в личном кабинете его домашнее задание.

«Получая электронные оценки и домашнее задание своего ребенка с помощью цифровых решений, вы можете участвовать в жизни школы», – привел пример министр. Хайруллин отметил, что цифровые решения помогают упростить взаимоотношения жителей многоквартирных жилых домов с управляющими компаниями и ТСЖ.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил преобразовать Министерство информатизации и связи РТ в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Вопрос об изменении структуры ведомства вошел в повестку третьего заседания Госсовета РТ шестого созыва.

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