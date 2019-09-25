(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Полицейские задержали мужчину, который в течение суток ограбил два казанских салона сотовой связи, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«19 сентября в полицию поступило сообщение о том, что один из покупателей в салоне связи попросил у продавца показать телефон. В какой-то момент мужчина выбежал на улицу со смартфоном, стоимостью 76 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в полиции.

Спустя сутки с аналогичной проблемой в полицию обратился представитель еще одного салона, также находившегося в Ново-Савиновском районе города. На сей раз добычей злоумышленника стал смартфон за 40 тысяч рублей.

Грабителем оказался 28-летний иностранец. Он признался, что собирался продать похищенное в Интернете. Сейчас телефоны приобщены к делу как вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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