Сбежавшего через форточку из ИВС в Дагестане и обокравшего казанские квартиры вернули за решетку

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани вынес приговор вору-рецидивисту, который в 2015 году сбежал из изолятора в Дагестане через окно для подачи еды и обокрал квартиры в Казани и в Тюмени, сообщили в пресс-службе суда.

28-летний житель Тюмени Рустам Шахрудинов проведет в колонии строгого режима шесть с половиной лет, вместо восьми с половиной лет в колонии особого режима, как просила сторона обвинения.

Пресс-секретарь суда Марат Хаертдинов, пояснил, что отправить его в колонию особого режима было бы возможно лишь в том случае, если бы Шахрудинову вменяли более тяжкие проступки, чем кража и побег из мест лишения свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на скамье подсудимых Советского районного суда оказался 28-летний уроженец Тюмени Рустам Шахрудинов.

По версии следствия, промышлять квартирными кражами Рустам Шахрудинов начал в 2015 году в Дагестане. Тогда он обворовал две квартиры, после чего его поймали. Задержанного поместили в изолятор, однако ему удалось сбежать – мужчина снял с себя одежду, пролез через окно для подачи еды, оделся и убежал.

Два года после побега он находился в федеральном розыске. В 2018 году полицейским удалось снова его поймать уже в Казани, когда он залез в окно одной из казанских квартир и украл драгоценности.

Во время следствия выяснилось, что Шахрудинов обокрал несколько квартир и в Тюмени. Общий ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.



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