29 лет успеха: Банк «Аверс» отмечает день рождения

(Казань, 25 сентября, «Тата-информ»). Сегодня Банк «Аверс» отмечает свой 29-й день рождения. За прошедшие годы он приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций в банковских рейтингах. Как сегодня работает Банк «Аверс» и какие услуги предлагает своим клиентам — в нашем материале.

Самый надежный банк Татарстана

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающих на финансовом рынке республики, является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Банк стабильно входит в число самых прибыльных банков Татарстана. На 1.09.2019 активы Банка составили порядка 112 млрд рублей, прибыль достигла 1,5 млрд рублей.

Устойчивость и надежность Банка «Аверс» подтверждена международными и российскими рейтинговыми агентствами. В марте 2019 года Банк «Аверс» признан самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков и оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности.

В августе Fitch Ratings повысил рейтинг Банка «Аверс» с «BB-» до «BB», прогноз «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность Банка «Аверс», хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.

Стратегическое партнерство для бизнеса

Современный банкинг сегодня — это стратегическое партнерство банка с клиентами и оказание услуг доверенного финансового советника, помогающего выстраивать бизнес и грамотно управлять финансами. Банк «Аверс» представляет своим клиентам выгодное партнерство и индивидуальное отношение к каждому клиенту. Кредитное учреждение предлагает полный комплекс банковских услуг для корпоративных клиентов, в том числе рассчетно-кассовое обслуживание, услуги валютного контроля, сопровождение внешне-экономической деятельности, кредитование, факторинг, банковские гарантии, зарплатные проекты и многое другое. Банк гарантирует надежность и высокую скорость проведения операций, а специалисты Банка «Аверс» всегда готовы рассмотреть особые условия предоставления услуг.

Современные банковские услуги для жителей Республики Татарстан

Основными драйверами развития розничного банкинга является ипотечное кредитование и банковские карты с привязанными к ним новыми продуктами.

Линейка продуктов Банка «Аверс» для физических лиц содержит разнообразные кредитные программы. Драйвером кредитования являются ипотечные продукты. Банк предлагает множество различных ипотечных программ. Однако самой популярной среди жителей республики является программа рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов.

Для семей, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года появился второй или последующий ребенок, в Банке «Аверс» можно оформить ипотеку с государственной поддержкой под 5% годовых при добровольном страховании жизни заемщика. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, при этом сумма всего кредита может варьироваться от 300 тыс. до 3 млн рублей.

Банк «Аверс» предлагает клиентам выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Masterсard и Visa, а также национальной платежной системы «МИР». В разнообразной линейке карточных продуктов каждый сможет найти карту с учетом всех пожеланий. Что немаловажно — вне зависимости от уровня карты Банка «Аверс», все держатели могут снимать наличные без комиссии в банкоматах любого банка на территории России.

Ко дню рождения Банк «Аверс» запустил кэшбэк-сервис. Теперь держатели карт Банка смогут вернуть до 30% от суммы покупок в более 700 интернет-магазинах.

Главный актив — доверие клиентов

За 29 лет работы Банк «Аверс» приобрел репутацию надежного партнера, верного деловым обязательствам, предлагающего технологичный сервис и современные банковские продукты. Доверие клиентов, многие из которых работают с Банком «Аверс» со дня основания, — главный его актив.

В долгосрочные цели Банка «Аверс» в регионе входит сохранение лидирующих позиций на рынке банковских услуг, а также дальнейшая работа над усовершенствованием предлагаемых продуктов и клиентского сервиса. Кроме того, особое внимание будет уделено развитию дистанционных каналов обслуживания.

Более подробную информацию об услугах Банка можно получить в офисах Банка или по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный).

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