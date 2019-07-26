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Татар-информ

25 сентября 2019, 12:20

Общество

В Казани запланировано строительство 26 новых станций метро

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Общество

В Казани запланировано строительство 26 новых станций метро

Фото: архив

В настоящее время ведется проектирование четырех станций второй ветки метрополитена.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани запланировано строительство 26 новых станций метро. В данный момент ведется проектирование четырех станций второй ветки метрополитена. Об этом сообщил на пресс-конференции в исполкоме Казани председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Станции появятся около ТЦ XL на пересечении улиц Маршала Чуйкова и проспекта Амирхана, на разъезде Восстания, а также возле ж/д вокзала «Казань—1». Пересадочные узлы планируются в районе улицы Н. Ершова («Абжалилова»), в районе Советской площади, в районе Аделя Кутуя («Ипподром»), в районе проспекта А. Камалеева («Родина»), на Мамадышском тракте (пос. Константиновка).

«Сейчас институт „Татдорпроект“ ведет проектирование первого участка второй линии метрополитена из 4 станций: „Фучика“, „100—летия ТАССР“, 10—й микрорайон и „Сахарова“», — сказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Станция «Дубравная » станет пересадочной на вторую линию метро, которая всего будет состоять из 12 станций.

«На сегодняшний день для нас все-таки выгоднее развивать скоростной трамвай и метробусы, которые существенно разгрузят дороги и позволят доставить людей из одной точки в другую, потому что у метро сейчас нет достаточной загрузки. Но если мы сегодня или в дальнейшем не запроектируем строительство метро, это будет непростительной ошибкой», — добавил заместитель руководителя, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы Радик Шафигуллин.

«Принято решение, что из городского бюджета будет выделяться по 1 млрд рублей для того, чтобы не останавливать строительство метро и не терять ценные кадры команды метростроителей», – отметил Шафигуллин.

Деньги на строительство метрополитена будут выделяться из бюджета РТ.

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