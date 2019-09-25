Из-за короткого замыкания из здания КФУ эвакуировались 70 человек

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания из одного из зданий КФУ эвакуировались 70 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Чуть более часа назад в МЧС поступила информация о горении проводки в университете на Бутлерова. На место по рангу вызова № 2 отправились расчеты Казанского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в МЧС.

На месте выяснилось, что на первом этаже здания произошло короткое замыкание светильника. Пожара не было.

«В здании Института управления, экономики и финансов произошло срабатывание датчика задымления. В автоматическом режиме сработала система оповещения. Службы университета и МЧС отработали по установленному регламенту, огня не обнаружено», — рассказали в пресс-службе КФУ.

Еще до появления огнеборцев из КФУ эвакуировались 70 человек.

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