Минниханов: Нужно транслировать опыт успешных агрофирм и расширять использование удобрений

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал тиражировать опыт успешных сельскохозяйственных предприятий, чтобы добиться повышения эффективности работы агропромышленного комплекса и снизить разрыв доходов районных бюджетов. Об этом руководитель республики сообщил в ходе ежегодного послания Госсовету РТ.

«Сабинский и Балтасинский районы, имея схожие площади пашни с Камско-Устьинским, Бавлинским, Агрызским и Елабужским районами, имеют денежную выручку больше, чем эти четыре района вместе взятые», — привел пример Минниханов.

Президент РТ призвал активнее внедрять передовые технологии сельхозпроизводства, обобщать опыт лидирующих хозяйств, а также обеспечить внесение удобрений не менее 70 кг на гектар пашни.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что республика является одним из лидеров России по производству молока, картофеля, мяса и зерна в том числе благодаря небольшим сельхозпроизводителям — личным подворьям, фермерским хозяйствам, сельхозкооперативам. «Они производят половину всего объема сельскохозяйственной продукции республики», — подчеркнул Президент РТ.

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