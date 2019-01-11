Абдулганиев: Президентом поставлены задачи усилить развитие малого бизнеса и интернет-торговли

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что все задачи по развитию малого и среднего бизнеса и интернет-торговли, поставленные Президентом РТ, будут реализованы в ближайшее время.

«Послание нацелено на дальнейшее развитие экономики и отражает все современные тренды, подходы. Особое внимание сегодня было уделено вопросам развития малого и среднего бизнеса, интернет-торговли. Республика — один из лидеров в этом направлении. Президентом были поставлены задачи усилить работу в этом направлении, что и будет реализовано уже в ближайшее время», — сообщил Фарид Абдулганиев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие во втором заседании Госсовета РТ нового созыва, на котором огласил ежегодное послание парламенту о внутреннем и внешнем положении республики.

Церемония оглашения послания состоялась в 10 часов утра в Казани на площадке Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. В мероприятии приняли участие члены Правительства Татарстана, руководители муниципальных образований республики, представители учреждений и предприятий РТ.

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