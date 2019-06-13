Минниханов поручил начать подготовку мероприятий к 1100-летию принятия ислама

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил начать подготовку к 1100-летию принятия ислама. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания Государственному Совету РТ VI созыва в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.

«В 2022 году исполняется 1100 лет со дня принятия религии ислам государством Волжская Булгария. Надо начать подготовку мероприятий, приуроченных к этой дате», - сказал Президент. Он отметил большую роль ислама в развитии татарского народа.

Президент РТ также напомнил, что в Булгаре и Свияжске завершены работы по восстановлению исторических памятников. Он поблагодарил фонд «Возрождение» под руководством Минтимера Шаймиева и всех спонсоров.

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