Минниханов: С 2020 года многодетным семьям РТ начнут выдавать электронные сертификаты на лекарства

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Модернизация здравоохранения, меры по охране материнства и детства, социальная поддержка татарстанцев позитивно влияют на повышение рождаемости. Такое мнение выразил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту Татарстана.

«Нужно активно транслировать приоритетность семейных ценностей – любви, уважения, взаимопонимания, ответственного родительства и многодетности. В этой работе важен вклад СМИ, традиционных конфессий, органов ЗАГС, специалистов системы образования, молодежной политики и, конечно, самих родителей», – сообщил Президент РТ.

Рустам Минниханов также отметил, что ежегодно в Татарстане более 2 тыс. супружеских пар отмечают серебряные, золотые и бриллиантовые свадьбы. По словам Президента РТ, такие семьи – прекрасный пример для молодоженов и тех, кто еще только собирается вступить в брак. Руководитель республики также подчеркнул, что в Татарстане растет количество многодетных семей – на данный момент их более 35 тыс. Для них предусмотрен ряд мер социальной поддержки.

«Нами принято решение, что со следующего года меры поддержки пополнятся введением ежемесячного пособия для семей, воспитывающих 5 и более детей, электронного сертификата на лекарственные средства на сумму 10 тыс. рублей в год для детей до 3х лет и освобождением от оплаты за детсад многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума», – привел ряд примеров Рустам Минниханов.

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