Марат Бариев: В Набережных Челнах нужно открыть училище олимпийского резерва

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). О необходимости появления в Набережных Челнах училища олимпийского резерва заявил на прошедшей коллегии Министерства спорта, посвященной подготовке к летней олимпиаде в Токио, депутат Госдумы РФ Марат Бариев.

Марат Бариев напомнил собравшимся о том, что сейчас решается вопрос участия сборной России в Олимпийский играх. Причина кроется в подозрении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в недостоверности данных, которые якобы предоставляет московская лаборатория Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ситуация обострилась до такой степени, что встал вопрос об отзыве лицензии РУСАДА. И теперь в кратчайшие сроки оно обязано доказать свою состоятельность — на это дается всего три недели. По словам парламентария, по поручению президента РФ Владимира Путина уже создана рабочая группа, которая занимается защитой прав российских спортсменов.

Между тем подготовка к Олимпиаде продолжается. Сборная РФ, по предварительным данным, включит в свой состав 380 спортсменов. В расширенном списке находятся 1100 кандидатов. По словам Бариева, возможность участвовать в главном международном спортивном событии 2020 года потеряли мужская и женская команды по футболу, женская по баскетболу, а также сборные по гольфу, бейсболу и софтболу, легкоатлеты допущены по отдельному статусу, из претендентов по тяжелой атлетике прошли по одному представителю мужской и женской сборных.

На фоне напряженной ситуации на антидопинговом фронте Бариев призвал татарстанцев не отмахиваться от существующей проблемы допинга. Она есть в республике, и с ней надо плотно работать.

Бариев также предложил находить новые точки роста олимпийских резервов в Татарстане. По его словам, такой базовой площадкой могут стать Набережные Челны.

«Неслучайно Набережные Челны длительное время считались самым спортивным городом республики. Здесь в одинаковой степени показывали и высокие достижения, и массовость. Так, два олимпийских чемпиона родом из Челнов — неплохой показатель для города-полумиллионника. А до универсиады на легкоатлетические кроссы в Автограде выходили гораздо больше людей, чем в Казани», — заявил Бариев.

Депутат Госдумы РФ высказал мнение, что в Челнах нужно открыть училище олимпийского резерва. По его словам, этот вопрос обсуждался еще 15 лет назад. Но тогда инициатива не получила развития из-за того, что здесь находился филиал Приволжской академии физкультуры и спорта. После переезда его в Казань Автоград потерял координационный центр подготовки спортсменов с возможностью их медицинского сопровождения. Этот пробел необходимо восстановить, подчеркнул парламентарий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.