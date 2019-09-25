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Татар-информ

25 сентября 2019, 11:28

Официальная хроника

Ежегодное послание Госсовету РТ Рустам Минниханов начал с выступления на татарском языке

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Официальная хроника

Ежегодное послание Госсовету РТ Рустам Минниханов начал с выступления на татарском языке

Фото: Владимир Васильев

Президент РТ обозначил приоритеты развития республики, выступив на двух государственных языках Татарстана.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Основой стабильности Татарстана являются межнациональный, межконфессиональный мир, богатое историческое, культурное, духовное наследие народа. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, начав свое послание Госсовету РТ на татарском языке.

Президент РТ отметил, что в последнее время в республике наблюдается рост гражданского сознания. «Высокий уровень гражданского сознания подтвердили выборы депутатов нового созыва Государственного Совета», — отметил он.

Еще одним примером роста гражданского сознания Рустам Минниханов назвал поступление большого числа предложений от граждан перед выборами. «Важно их учитывать при реализации республиканских программ», — сказал Президент РТ.

 

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