Минниханов: До конца года выпуск качественных нефтепродуктов в РТ вырастет на 3 млн тонн

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). До конца текущего года выпуск высококачественных нефтепродуктов в Татарстане вырастет еще на 3 млн тонн. Это стало возможным благодаря развитию нефтегазохимического комплекса. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету РТ.

Президент Татарстана напомнил, что в 2019 году с участием руководства страны на комплексе «Танеко» было запущено производство автомобильных бензинов, а также введена в эксплуатацию вторая установка первичной переработки нефти.

«Это позволило увеличить мощности по переработке в республике на 6 млн тонн, довести этот показатель до 23 млн тонн, создать условия для развития второй очереди комплекса «Танеко». Кроме того, начался промышленный выпуск товарных автобензинов премиального качества в количестве 1,1 млн тонн в год. До конца года на «Танеко» в эксплуатацию будут введены еще 4 новых высокотехнологичных производства. В результате ежегодный объем выпуска высококачественных нефтепродуктов увеличится еще на 3 млн тонн», — отметил Минниханов.



По словам Президента РТ, общая стоимость указанных проектов составила 51 млрд рублей. «Таким образом, компанией “Татнефть” с нуля созданы в Нижнекамске нефтеперерабатывающие мощности нового поколения. Инвестиции в этот объект уже превысили 384 млрд рублей», — заключил Президент РТ.

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