Троих татарстанцев отправили в колонию за вербовку местных жителей в ряды «Таблиги Джамаат»*

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Трое татарстанцев отправились в колонию за вербовку новичков в ряды «Таблиги Джамаат»*, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
«По данным следствия, 60-летний мужчина проникся идеями религиозного объединения, зная, что суд признал его запрещенным. Он решил создать его ячейку, куда в качестве помощников привлек двоих 37-летних знакомых. Все трое вербовали новичков в Бавлах, Азнакаевском и Рыбно-Слободском районах», — рассказал источник агентства.
Во время обыска у организатора и его пособников обнаружили экстремистскую литературу.
За создание экстремистской организации лидера ячейки приговорили к шести годам колонии общего режима, а двое его помощников получили по два года колонии.
*«Таблиги Джамаат» – экстремистская группировка, запрещенная в России.