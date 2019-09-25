Троих татарстанцев отправили в колонию за вербовку местных жителей в ряды «Таблиги Джамаат»*

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Трое татарстанцев отправились в колонию за вербовку новичков в ряды «Таблиги Джамаат»*, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«По данным следствия, 60-летний мужчина проникся идеями религиозного объединения, зная, что суд признал его запрещенным. Он решил создать его ячейку, куда в качестве помощников привлек двоих 37-летних знакомых. Все трое вербовали новичков в Бавлах, Азнакаевском и Рыбно-Слободском районах», — рассказал источник агентства.

Во время обыска у организатора и его пособников обнаружили экстремистскую литературу.

За создание экстремистской организации лидера ячейки приговорили к шести годам колонии общего режима, а двое его помощников получили по два года колонии.

*«Таблиги Джамаат» – экстремистская группировка, запрещенная в России.

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