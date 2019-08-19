Кольцевая городская электричка и почти 40 км скоростных трамвайных путей появятся в Казани

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Внутригородская кольцевая железная дорога и две линии скоростного трамвая появятся в Казани, об этом рассказали в мэрии на пресс-конференции, посвященной проекту генплана Казани на тему «Развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта».

«Планируется организация внутригородской кольцевой железной дороги по маршруту: Казань-1 — Новое Аракчино — Восстание — Компрессорный — Ометьево — Вахитово — Казань-1», — сообщает мэрия Казани.

Возле станций городской электрички создадут парковки и возможность удобных пересадок на другие виды общественного транспорта. Всего в генплане намечено 17 таких транспортно-пересадочных узлов с парковками и пересадками.

«На период первой очереди реализации генплана запланировано строительство двух трамвайных линий для скоростных трамваев: закольцевание существующего трамвайного маршрута № 5 , а также строительство новой трамвайной линии в жилой комплекс «Салават Купере».

Всего в генплане предусмотрено строительство 38,3 км трамвайных путей, в том числе новая линия через экорайон.

Новая трамвайная линия до «Салават Купере» планируется от существующей по улице Большая Крыловка в направлении Горьковского шоссе, далее по улице Васильченко, вдоль территории предприятия «Казаньоргсинтез» и далее через весь ЖК «Салават Купере»

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