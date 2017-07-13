Президент РТ: Необходимо обеспечить татарстанцев доступной ипотекой и социально-арендным жильем

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Для повышения доступности жилья в Татарстане необходимо использовать такие инструменты, как доступная ипотека, социально-арендное жилье, а также строительство жилья эконом-класса. Об этом в ежегодном послании Госсовету РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов

«Одна из актуальных тем, которая беспокоит наших граждан, — обеспеченность жильем и его доступность. Необходимо совместно с федеральным центром найти решение данного вопроса, в том числе с использованием таких инструментов как доступная ипотека, социально-арендное жилье, а также строительство жилья эконом-класса», — отметил Президент Татарстана.

По его словам, при строительстве жилых микрорайонов необходимо обеспечивать комплексную застройку близлежащей территории.

«Безусловно, только построить жилье недостаточно. Наряду с тем, что оно должно быть качественным и отвечать современным запросам, требуется вся необходимая инфраструктура — инженерная, транспортная и социальная», — уточнил Рустам Минниханов.

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