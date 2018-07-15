Проект МСЗ в Татарстане пройдет дополнительную международную экологическую экспертизу

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Проект строительства в Татарстане мусоросжигательного завода дополнительно пройдет международную экологическую экспертизу. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Важной является задача обеспечения экологической безопасности. Подчеркну, что все крупные проекты, реализуемые в республике, проходят экологические экспертизы», — отметил Минниханов.

«Никакие доводы экономического, технического или иного плана не могут быть приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности производственного персонала, населения и окружающей среды», – добавил Президент РТ.

В июне Росприроднадзор одобрил строительство мусоросжигательного завода в Татарстане. «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») вложит в предприятие 28 млрд рублей.

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