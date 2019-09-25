Минниханов: 40 нацпроектов, самообложение и средства бюджета РТ повысили качество жизни татарстанцев

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Участие Татарстана в 40 национальных проектах, самообложение граждан и средства из бюджета РТ позволили в этом году повысить качество жизни татарстанцев и преобразить общественные пространства, организовать ремонт и строительство. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету республики.

Благодаря нацпроектам в РТ появились новые и отремонтированные жилые дома, школы и детские сады, поликлиники и ФАПы, спортивные площадки и модульные лыжные базы.

«Радикально преобразились общественные пространства: парки и набережные, улицы и бульвары, скверы и площади», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов отметил, что в 2019 году порядка 32 млрд рублей выделили на ремонт и строительство дорог и мостов. А благодаря средствам, направленным на поддержку села, удалось обеспечить населенные пункты питьевой водой, обустроить освещение и многое другое. А в садоводческих товариществах появились новые подъездные дороги, водонапорные башни и скважины, площадки для ТКО.

«В рамках программы самообложения граждан ведется работа по благоустройству территорий и мест массового отдыха, очистке рек и озер и другие работы. На 1 рубль из средств населения направляется 4 рубля софинансирования. В этом году на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей», — отметил Минниханов.

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