(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Татарстанец вывел за границу 145 тысяч евро, оплачивая поставки товаров, которые в РФ не ввезли, сообщили в Татарстанской таможне.

«В процессе расследования таможенники выяснили, что директор одной из закамских организаций заключил с контрагентами из Германии и Чехии четыре контракта на поставку запасных частей авто, строительного оборудования и одежды», — сообщили в пресс-службе таможни.

Специалисты узнали, что товары из Европы не поступили, как и средства, которыми были поставки оплачены.

По данному факту возбудили уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег, содержащих ложные сведения об основаниях перевода.

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