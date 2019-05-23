Минниханов: Наследие WorldSkills еще долго будет служить развитию Татарстана

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Для Татарстана проведение чемпионата WorldSkills является ценным опытом в области профессионального образования и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров . Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Наследие чемпионата еще долго будет служить развитию республики», — отметил он. Минниханов добавил, что успешное проведение соревнований стало результатом большой кропотливой работы и выразил благодарность всем причастным к организации чемпионата.

«Чемпионат WorldSkills в Казани стал рекордным по количеству стран и представленных компетенций. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства. Особенно приятно отметить победителей и призеров из Татарстана», — сказал он.

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