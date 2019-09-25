Президент РТ поручил обобщить предложения, данные татарстанцами перед выборами

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Предложения татарстанцев, высказанные во время прошедшей избирательной кампании в республиканский парламент, учтут при разработке республиканских программ. Такое поручение дал Президент РТ Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету Татарстана.

«Подавляющее большинство избирателей поддержали проводимый в республике курс социально-экономических преобразований», — отметил Минниханов.

Он отметил рост гражданской активности и вовлеченности татарстанцев в процесс созидательного развития республики. По его словам, об этом свидетельствует участие в прошедших выборах широкого спектра политических сил и большое количество предложений, поступивших от избирателей.

«Поручаю Правительству, Государственному Совету республики обобщить данные предложения и учесть их при реализации республиканских программ», — обратился к присутствующим Минниханов.

Он добавил — при вовлечении граждан в процесс принятия значимых социально-экономических решений важная роль принадлежит институтам гражданского общества.

«Необходимо и далее развивать инструменты поддержки социально-ориентированных НКО и общественных советов. Это — важная задача Общественной палаты, новый состав которой будет сформирован до конца года», — заключил Президент РТ.

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