В Казани может появиться новый вид транспорта - метробус

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани может появиться новый транспорт - метробус, об этом рассказали в мэрии на пресс-конференции, посвященной проекту генплана Казани на тему «Развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта». Модернизированные “автобусы” позволят провозить казанцев по городу быстрее и безопаснее.

«Увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути, улучшить безопасность дорожного движения позволят метробусы. Этот скоростной вид транспорта будет двигаться по специально выделенной или изолированной полосе без разрывов. Посадка на метробусы будет осуществляться через специальные терминалы», — сообщают в мэрии.

Предложено три варианта маршрутов метробусов: ж. м. Дербышки — ж/д вокзал Казань-1, Ж/д вокзал Казань-1 — ул. Гаврилова и Ж/д вокзал Казань-1 — Лесной городок.

Метробус - это модернизированный вариант автобуса, в который помещаются до 300 пассажиров, что позволит перевозить более 8 тыс. человек в час. Этот транспорт передвигается по специально выделенной полосе.

Трасса метробуса изолирована от других полос, поэтому автомобилистам попасть на нее будет невозможно. Обычные остановки заменяются остановочными платформами с турникетами, как в метро. Поэтому кондукторы там не нужны. По такому принципу работают метробусы в Стамбуле.

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