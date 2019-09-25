Минниханов поставил задачу Госсовету РТ создать оптимальные условия для поддержки родных языков

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В ежегодном послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил необходимость создания оптимальных условий для поддержки родных языков народов республики.

«Серьезной задачей стоит создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для поддержки родных языков народов и государственных языков РТ», — заявил Минниханов.

Он также отметил важность создания в республике сети полилингвальных образовательных комплексов, инициатива появления которых принадлежит Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

«В числе наших приоритетов было и остается обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия. Изменения, внесенные с учетом общефедеральных решений и концепций в государственной политике Татарстана, нацелены на поддержку и сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, укрепление их духовной общности», — подчеркнул Президент РТ.

Кроме того, он добавил, что вопросы этнической самоидентификации в динамике национального состава населения станут важным предметом изучения в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года.

По его словам, организаторам переписи стоит учесть особую деликатность их миссии.

«Необходимо провести широкую разъяснительную работу совместно с институтами гражданского общества и авторитетными национально-культурными объединениями. Это должно способствовать авторитетному и точному отражению сложившихся этнических реалий», — пояснил Рустам Минниханов.

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