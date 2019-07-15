Президент РТ: В Свияжске и Болгаре удалось возродить духовную жизнь

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту Татарстана отметил, что в исторических памятниках Татарстана — Болгаре и Свияжске — удалось возродить духовную жизнь.

«Многое сделано по возрождению священных мест — удалось не только воссоздать исторические памятники древнего Болгара и острова-града Свияжска и построить современную инфраструктуру, но главное — возродить здесь духовную жизнь», — сказал Президент РТ.

Минниханов также поблагодарил фонд «Возрождение» во главе с Минтимером Шаймиевым и всех спонсоров этих проектов. Также Президент РТ напомнил о юбилее обретения Казанской иконы Божией Матери и выразил надежду на то, что одноименный храм станет одной из жемчужин республики.

«Знаковым событием в год 440-летия обретения Казанской иконы Божией Матери стало завершение строительства воссоздаваемого Казанского собора, сегодня ведется его роспись. Уверен, в скором будущем храм станет местом притяжения паломников со всего мира, одной из жемчужин столицы нашей республики», — заключил Минниханов.

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