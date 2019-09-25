Рустам Минниханов: Предстоящий юбилей ТАССР обращает нас к истокам становления республики

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). К организации празднования 100-летия ТАССР должны подключиться районы и ведущие предприятия республики. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Татарстан всегда отличало бережное отношение к своей истории. Предстоящий 100-летний юбилей ТАССР обращает нас к истокам становления республики, его героическому пути и нашей современной государственности. Именно поэтому 2020-й год объявлен в Татарстане годом столетия ТАССР», — сказал он.

Минниханов выразил Президенту России Владимиру Путину признательность за указ о праздновании памятной даты. В ближайшее время стартует программа юбилейных мероприятий, которые включают в себя международные, федеральные, социально-культурные, научные проекты и форумы.

«В эту работу будут вовлечены наши муниципальные образования, предприятия и организации, общественные объединения, СМИ, а также творческие силы Татарстана. Мы ждем от деятелей культуры ярких произведений и работ», — подчеркнул Президент Татарстана.

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