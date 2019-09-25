(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Глава казанской стройфирмы предстанет перед судом за уклонение от уплаты 354 млн рублей налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Следствие считает, что в течение трех лет руководитель „Эрель Газстрой“ вносил в налоговые декларации ложные сведения о вычетах из-за расходов, понесенных при расчетах с 14 фирмами, которые якобы производили строительные работы», — рассказал Галиев.

53-летний мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Дело будет передано на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

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