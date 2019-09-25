Выставка кукол национального костюма Heritage откроется в Доме Дружбы народов РТ

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). 26 сентября в Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка кукол конкурса национального костюма Heritage, сообщает пресс-служба ДДнТ.

Выставка поможет всем желающим найти новые культурные образы и символы и актуализировать старые для создания имиджа Татарстана. Кроме того, экспозиция покажет глубокую интегрированность современного татарстанского искусства в мировую культуру и искусство.

Цель выставки – повысить узнаваемость Татарстана и Казани в Европе, увеличить туристическую привлекательность республики, а также популяризировать татарский этнос как проводник межнационального мира и согласия.

В рамках открытия выставки пройдут экскурсии по экспозиции вместе с авторами, состоится презентация фильма «Баки Урманче» и авторской выставки «Татарстан. Искусство жить вместе».

Начало запланировано на четыре часа вечера. Вход свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.