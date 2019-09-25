Минниханов о Дне Победы в 2020 году: Мероприятия должны служить патриотическому воспитанию

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президент РТ призвал Госсовет Татарстана уделить особое внимание ветеранам, увековечиванию памяти героев войны и труда и проведению праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году.

«Важной вехой в истории республики и всей страны стал разгром фашистской Германии в ВОВ. В будущем году мы отметим 75-летие Великой Победы, которая была и, уверен, останется нашим нравственным и ценностным ориентиром», — отметил Минниханов.

Он добавил, что праздничные мероприятия должны действенно служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Напомним, что сегодня в Казани проходит второе заседание Госсовета РТ нового созыва.

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