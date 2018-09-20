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Татар-информ

25 сентября 2019, 21:16

Сельское хозяйство

В России производство мяса свиней за восемь месяцев 2019 года увеличилось на 5,3%

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Сельское хозяйство

В России производство мяса свиней за восемь месяцев 2019 года увеличилось на 5,3%

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В Татарстане за восемь месяцев этого года произведено 60,3 тыс. тонн мяса свиней, что составляет 105% к уровню прошлого года.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В России производство  мяса свиней за восемь месяцев текущего года увеличилось на 5,3%, сообщает Министерство сельского хозяйства РФ.

За январь-август 2019 года в стране производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,79 млн тонн – на 5,3%, или 139,5 тысяч тонн выше уровня аналогичного периода прошлого года.

При этом, по данным ведомства, основной прирост производства обеспечили сельхозтоваропроизводители Псковской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой областей и Краснодарского края.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, в Татарстане также отмечен рост производства в отрасли животноводства, в том числе на крупных свиноводческих предприятиях.

«За восемь месяцев этого года поголовье свиней в сельхозформированиях республики увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на на 4%, или на 18 тыс. голов. На 1 сентября в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах численность поголовья свиней составляет 453,1 тыс. голов», – заметил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

По словам собеседника агентства, в республике за восемь месяцев этого года произведено мяса КРС (в живом весе) 65,3 тыс. тонн (99% к показателю за аналогичный период прошлого года), свиней – 60,3 тыс. тонн (105%), птицы – 138,4 тыс. тонн (102%).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике денежная выручка сельхозформирований за восемь месяцев этого года достигла 60 млрд рублей, в том числе от реализации продукции животноводства – 46 млрд рублей, что превышает показатель за соответствующий период 2018 года на 16%.

 

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