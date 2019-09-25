В Казани проведут День психологической помощи для детей и родителей

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 26 сентября, в Казани будет организован День психологической помощи, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В рамках мероприятия все желающие, будь то дети или взрослые, смогут в конфиденциальной обстановке получить ответы на интересующие их вопросы в области отношений детей и родителей, общения со сверстниками, конфликтов в подростковой среде. Кроме того, каждый может получить консультацию и рекомендации от специалистов данной области.

«Для участия необходима предварительная запись по телефону: (843) 236-61-64», — говорится в сообщении.

Мероприятие будет организовано в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ с 9.00 до 17.00. Адрес: улица Карла Маркса, дом 61 с 9.00 до 17.00

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