В трех районах Казани временно отключат электричество

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 26 сентября, ряд домов трех районов Казани — Советского, Вахитовского и Приволжского — временно останется без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, самое длительное отключение ожидает жителей Приволжского района, где отключение электроэнергии продлится с 8 утра до 6 вечера. Затронет оно следующие адреса: улица Гарифьянова, дом 38б, дом 21 по проспекту Победы. Кроме того, прекратится подача электроэнергии в домах частного сектора, расположенных по улицам Озерная, Садовая, Береговая, 10 лет Октября, Калинина, Центральная, Даутовой, Правды, Матюшинская и Молодежная.

С 9 утра до 6 вечера света не будет в Советском районе. Отключение запланировано в поселке Дербышки по таким адресам: улица Мира, дд. 41, 43, 45, улица Парковая, дд. 10, 12, 14. В эти же часы света не будет в поселке Султан Ай по улицам Алсу, Итиль, Радушная, Семейная и Ясмин и по одной улице поселка Кульсеитово — Главная.

Также с 7 утра до 4 дня без света останутся жители Вахитовского района, проживающие по адресам улица Большая Красная, дд. 48, 54 и улица Карла Маркса, дом 43.

Причина неудобств — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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