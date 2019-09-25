Более 100 татарстанских профессионалов сразятся за звание «Инженера года» республики

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казанском IT-парке стартовал очный этап первого татарстанского конкурса «Инженер года», куда отобрались более 100 профессионалов со всей республики.

«Конкурс направлен на то, чтобы популяризировать и подчеркнуть важность именно инженерной специальности, поскольку сегодня на наших малых и крупных предприятиях используется сложное высокотехнологичное оборудование, и наиболее востребованными для нашей промышленности, для экономики Республики Татарстан становятся именно инженерные специалисты», — отметил заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

На участие в конкурсе со всех регионов республики поступило около 250 заявок. Для очного этапа комиссия отобрала чуть более 100 заявок. И в финале конкурса отберут 30 наиболее талантливых и подготовленных инженеров Татарстана.

Также Альберт Каримов добавил, что основной наградой конкурса может стать возможность дальнейшего обучения победителей по своей специальности в ведущих вузах РТ и повышения мастерства.

Конкурс «Инженер года» проводится в два тура. Во время заочного этапа комиссия экспертов отбирала заявки для участия в очном туре, который представляет собой двухдневный выездной семинар. Во время второго этапа пройдут мастер-классы, тренинги, тестирование и защита конкурсных работ.

Организаторами мероприятия являются Минпромторг РТ совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом при содействии Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана.

«Инженер года» проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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