Казанский «Юркин парк» вошел в топ-5 лучших российских парков развлечений

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Казанский «Юркин парк трэвел» вошел в топ-5 российских парков развлечений — аналогов Диснейленда и Леголенда, информирует сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Возглавили рейтинг парки Сочи, Крыма и Санкт-Петербурга — «Сочи-парк» (40,28% голосов), «Дримвуд» (20,83%), «Диво-остров» (11,11%) соответственно.
За «Юркин парк трэвел», находящийся на территории «Казань Арены» свои голоса отдали 6,94% респондентов. В топе он занял 5-е место, опередив екатеринбургский «Галилео», липецкую «Кудыкину гору», «Шервуд парк» Карелии и «Этномир» Калужской области.