В России ускорят регламентацию норм учета домашних животных

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы ФС РФ попросят Министерство сельского хозяйства России ускорить разработку законопроекта о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних животных. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет о нормах, регламентирующих обязательный учет домашних животных, включая кошек и собак. С соответствующей просьбой члены фракции «Единой России» намерены сегодня обратиться к министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву в рамках парламентского часа.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников констатировал, что необходимые документы должны были быть готовы уже несколько лет назад.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы все это было прописано в законе и он был прямого действия», – подчеркнул парламентарий.

В Минсельхозе же изданию заявили, что законопроект уже разработан и в октябре будет внесен на рассмотрение Правительству России.

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