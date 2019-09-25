ВЦИОМ: Более 70% россиян довольны своим отпуском

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Большинство, 71%, отдыхавших этим летом жителей России довольны тем, как провели отпуск. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом 28% россиян остались не удовлетворены собственным отдыхом. Среди выезжавших за пределы своего города, села и дачи довольных отпуском значительно больше – 93% против 7%. Как отмечают социологи, «этот показатель вырос на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом».

При этом треть респондентов этим летом отдыхали дома (33%), несколько меньше трети – на даче или на садовом участке (27%). В других городах страны побывали 11% опрошенных, за границей – 8%, на курортах Краснодарского края – 6%.

Наибольшее предпочтение россияне, особенно молодые и находящиеся в среднем возрасте, отдают активному отдыху (походам, рыбалке, охоте) – ответивших так оказалось 47%. Несколько менее популярен оказался отдых на даче (его упомянули 36% принявших участие в опросе). Треть россиян (33%) назвали в качестве предпочтительного «познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам».

Половина опрошенных отдыхала этим летом менее 16 дней, а половина – более. В среднем отдыхавшие за пределами дома и дачи потратили на отдых почти 40 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно данным соцопроса ВЦИОМ, россияне стали чаще воспринимать дачу как место для развлечений и отдыха.

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