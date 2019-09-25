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Татар-информ

25 сентября 2019, 06:30

Экономика и финансыОбщество

СМИ: До конца сентября потерять работу могут почти 52 тыс. россиян

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Экономика и финансыОбщество

СМИ: До конца сентября потерять работу могут почти 52 тыс. россиян

Планируемые увольнения являются минимальными с 2016 года, но реальные сокращения, как правило, более масштабны.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). До конца сентября остаться без работы могут до 51,6 тыс. жителей России. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет газета «Известия».

Речь идет о теряющих работу из-за сокращения штата или предполагаемой ликвидации компании. При этом «сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются», отмечает издание.

Наиболее масштабные сокращения запланированы в обрабатывающей промышленности – 12,6 тыс. человек, на госслужбе – 7,7 тыс. и в сфере образования – 5,2 тыс.

Масштаб запланированных увольнений является минимальным с 2016 года (более ранние данные отсутствуют). Всего остаться без работы может менее чем 0,1% рабочей силы в стране. 

Впрочем, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов обратил внимание на то, что реальные сокращения, как правило, масштабнее статистических, так как во многих случаях сотрудники уходят по соглашению сторон или пишут заявления об уходе по собственному желанию.

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