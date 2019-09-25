Ольга Павлова выступила за развитие практики создания в школах классов по синхронному плаванию

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В школах Татарстана открываются классы по синхронному плаванию, и эту практику необходимо расширять. Об этом заявила депутат Государственной Думы России Ольга Павлова на коллегии Министерства спорта РТ, посвященной подготовке к летней Олимпиаде в Токио.

«Сегодня в республике синхронным плаванием занимаются более 700 человек. За годы работы на этом поприще удалось подготовить 64 мастеров спорта, – сообщила председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ. – Охват может быть и больше. Поскольку начиная с 2017 года в республике стала осуществляться практика – в общеобразовательных школах, где есть два бассейна, открываются профильные классы по синхронному плаванию. И ее необходимо продолжить».

«Важно с самого детства учить девочек филигранности движений. Потому что переучивать их потом никто не будет – легче брать детей с нуля и сразу давать им нужные навыки», – подчеркнула Павлова.

Соответственно, возникает необходимость в повышении квалификации педагогов. В Татарстане ведется системная работа в этой области: в рамках казанского этапа Кубка мира FINA прошли семинары по международным стандартам, в выездном обучении под руководством главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской приняла участие половина тренерского состава республики, планируются новые выезды в сборную РФ.

«На этом фоне еще более актуальной становится вопрос оплаты труда тренеров: нагрузки на них растут, а ставка не меняется», – добавила парламентарий.

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