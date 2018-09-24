Рустам Минниханов впервые обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ шестого созыва

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие во втором заседании Госсовета РТ нового созыва, на котором огласит ежегодное послание парламенту о внутреннем и внешнем положении республики.

Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, руководитель республики в последние несколько недель уделял много личного внимания подготовке этого документа.

«Президент Татарстана очень плотно работал над текстом послания. Традиционно это будет цельный емкий документ с приоритетами и задачами органов государственной власти Татарстана на ближайшую перспективу», – сказала Галимова. По ее словам, после оглашения послания Правительством РТ будет сформирован план мероприятий по реализации документа.

Церемония оглашения послания состоится в 10 часов утра в Казани на площадке Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. В мероприятии примут участие члены Правительства Татарстана, руководители муниципальных образований республики, представители учреждений и предприятий РТ. На сайте Президента РТ будет организована прямая трансляция церемонии.

После второго заседания Госсовета РТ депутаты откроют третью сессию, на которой рассмотрят 22 вопроса. В числе прочего будет вынесена на утверждение кандидатура Марата Зяббарова в должности заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Также депутаты рассмотрят предложение Президента РТ о преобразовании Министерства информатизации и связи Татарстана в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва, на которых партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.