На ярмарках в Нижнекамске продали 75 тонн овощей, мяса и меда

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Более 75 тонн продукции на сумму 2,5 млн рублей продали фермеры и агрофирмы на осенних ярмарках в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Цены на ярмарках фиксированы. Продавцы просят по десять рублей за картофель, свеклу и капусту; за лук и морковь по 15 рублей за 1 кг.



Цены на говядину колеблются от 280 до 320 рублей, свинина стоит 220, баранина – 350, птица – 110-120 рублей.



Мед можно купить за 350 рублей за 1 литр. Саженцы от 300 рублей за штуку на Бызовском рынке до 500 – на остальных точках.



Ярмарка на Бызовском рынке работает ежедневно с утра до раннего вечера. На парковке у «Магнита» на Южной и на центральном рынке ярмарки проходят в субботу и воскресенье.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на осенней ярмарке в Агрызе из желающих купить продукты выстроилась большая очередь.

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